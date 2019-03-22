البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا غرق العبارة فى نهر دجلة

قدم رئيس البرلمان العربي التعازي لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا غرق العبارة فى نهر دجلة. وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له الليلة "أتقدم باسم البرلمان العربي بخالص التعازي لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، فهم السلمي في بيان له الليلة "أتقدم باسم البرلمان العربي بخالص التعازي لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً،في ضحايا فاجعة غرق العبارة في نهر دجلة اليوم بمدينة الموصل وسقوط العشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، اسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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