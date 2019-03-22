ضبط مسؤول التمويل لدى داعش بالعراق

كسفت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الخميس، عن إلقاء القبض على "المسؤول عن الجباية والتمويل لتنظيم داعش" في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مديرية

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الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 7 وبالتعاون مع لواء المشاة 29 ألقت القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي، والذيكان يشغل منصب مسؤول الجباية والتمويل لتلك العصابات".

وأضافت المديرية، أن "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم للمتهم في قضاء هيت بمحافظة الأنبار غرب العراق"، لافتا إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".