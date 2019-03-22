كسفت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الخميس، عن إلقاء القبض على "المسؤول عن الجباية والتمويل لتنظيم داعش" في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.
وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مديرية
وأضافت المديرية، أن "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم للمتهم في قضاء هيت بمحافظة الأنبار غرب العراق"، لافتا إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسؤول التمويل لدى داعش بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.