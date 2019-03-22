بارزانى ينعى ضحايا حادث نهر دجلة بالموصل

وجه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، رسالة تعزية ومواساة إلى عوائل الحادث المأساوي الذي وقع في نهر دجلة بالموصل وأودى بحياة عشرات المدنيين.
وقال بارزاني في رسالته «مع شديد الأسى والأسف، وإثر غرق عبارة في نهر دجلة اليوم تلقينا نبأ غرق عدد من المواطنين ».
وأضاف «بهذه المناسبة الحزينة نوجه تعازينا إلى أهالي ضحايا تلك الحادثة الأليمة وجميع أهالي الموصل، ونشاطرهم الأحزان».
واختتم بارزانى رسالته، «نبتهل إلى الله العظيم أن يرحم الضحايا، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والعثور على المفقودين".
فيما وجه رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني برقية تعزية ومواساة بحادثةالموصل؛ مؤكداً متابعة الوضع والتطورات عن كثب واستعداد حكومة الإقليم لكافة أشكال المساعدة.
وقال نيجيرفان بارزاني في برقيته: «نعبر عن منتهى تعاطفنا ومشاركتنا الأحزان لعوائل وذوي ضحايا الحادث المفجع لغرق العبارة السياحية اليوم في نهر دجلة بالموصل»، وفق بيان لحكومة الإقليم.
وأضاف «نتقدم إليهم بتعازينا ونحن معهم في هذا الوقت العصيب المؤلم. ندعو الله تعالى أن يلهمهم السلوان والصبر، ونرجو السلامة للناجين. كما نأمل أن لا يتكرر وقوع مثل هذا الحادث المؤلم أبدأ».
وأردف رئيس وزراء الإقليم، بالقول: «إننا
من ناحيته، عبر شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة عن حزنه وأسفه لغرق العبارة التي كان على متنها عدد من المحتفلين بعيد نوروز؛ مقدما خالص عزاءه لذوي الشهداء داعيا من المولى عز و جل أن يتغمدهم بجنات النعيم ويلهم ذويهم الصبر و السلوان.
وأكد ممثل الديمقراطي، أن وزارة صحة الإقليم وًجميع المستشفيات تقدم المساعدات اللازمة للمصابين.
فيما أعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيّام في العراق و السفارات و القنصليات في الخارج؛ عقب وفاة ٩٣ شخصا معظمهم من النساء و الأطفال فى الحادث.
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