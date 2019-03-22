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7 مصابين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غز

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أعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن 7 مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة جراء استهداف قوات الجيش الإسرائيلي للمدنيين شرق رفح.

 

وأكدت أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت، صاروخا واحدا صوب المشاركين في

عمليات "الإرباك الليلي"، شرق رفح جنوب قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

 

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من جهتها، أشارت مراسلتنا في

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القدس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان صادر عنه، أن "دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت موقعا لحركة حماس في جنوب القطاع".

 

ونوه البيان بأن "القصف جاء ردا على أعمال الشغب العنيفة بشكل استثنائي، وعمليات إطلاق البالونات المتفجرة خلال اليوم".

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