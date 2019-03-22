شهيد و3 جرحى برصاص الاحتلال في الضفة

رام الله (الاتحاد) استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون، الليلة قبل الماضية، برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز «النشاش»، عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، غرب مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد جمال مناصرة (26 عاما) متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد، وهو من قرية واد فوكين غرب بيت لحم، على مدخل الخضر، إضافة إلى إصابة أخرى بجروح حرجة. وقال المصادر الفلسطينية: «إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص على سيارة عند المدخل الجنوبي للخضر، كان بداخلها الشاب مناصرة».

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