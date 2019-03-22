سفارة الدولة في مدريد تشارك في الاحتفال بـ"اليوم العربي"

مدريد (وام)

شاركت سارا غازي المهري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في مدريد في حفل الاستقبال الذي أقامته جامعة الدول العربية في العاصمة الإسبانية للاحتفال باليوم العربي بمناسبة ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفيرناندو مارتين بالينثويلا، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني وميغيل أنخيل موراتينوس وزير خارجية إسبانيا الأسبق والممثل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى المملكة الإسبانية إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الإسبان والأجانب.

وشاركت سفارة الدولة في مدريد ضمن الاحتفال بـ «اليوم العربي» بجناح إماراتي قدمت فيه المأكولات الشعبية الإماراتية وعرضت المنتوجات الإماراتية من الملابس التراثية والتقليدية.وأشاد المشاركون والحضور بالمشاركة المتميزة للجناح الإماراتي الذي أشرفت عليه سارا غازي المهري.

وأكد الملك فيليب السادس ملك إسبانيا الأولوية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية انطلاقا من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليا على المستوى الرسمي والشعبي وهو ما يمثل أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق قفزة في هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن جامعة الدول العربية أمس خلال لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الذي يزور مدريد حاليا مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا. وقال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن أبو الغيط أعرب بدوره خلال اللقاء عن تقديره للمواقف الإسبانية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي.. مشيرا إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين الجانبين العربي والإسباني والاستفادة في هذا الصدد من التقارب الثقافي والحضاري الكبيرين في تحقيق هذا الهدف.