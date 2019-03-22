قوافل إغاثية إماراتية لأسر فقيرة في شبوة

شبوة (وام)

تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر تسيير القوافل الإغاثية إلى الأسر الأشد فقرًا وذات الدخل المحدود بعدد من مديريات محافظة شبوة في إطار برنامجها الإنساني لإغاثة مواطني المحافظة. ووزع فريق الهيئة خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس، 1170 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسة للغذاء في مديريات عتق، ونصاب ورضوم بالمحافظة، استفاد منها أكثر من 8007 أفراد من الأسر الفقيرة والمحتاجة، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية. وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في مساعدة الكثير من الأسر والأهالي الذين أشادوا بهذه القوافل التي نجحت كثيرا في التخفيف من معاناتهم. والجدير بالذكر إن هيئة الهلال الأحمر وزعت خلال عام التسامح عدد 8262 سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 53814 فرداً.

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 15 خيمة و90 بطانية و30 بساطاً والتي استفاد منها 90 فرداً في قريتي حيقب وموري في مديرية حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى. كما وزع المركز 670 سلة غذائية تزن 49 طنًا و580 كيلو جراما على النازحين والمتضررين في مديرية الضالع بمحافظة الضالع. وأشار المركز إلى أن عملية التوزيع تأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.