كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تدرس نقل سفارتها إلى القدس المحتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوغو، أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس ما زال قيد الدرس، وذلك قبل 10 أيام من زيارة الرئيس غايير بولسونارو لإسرائيل.

وقال خلال مؤتمر صحفي في برازيليا "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكّل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل، الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".

ويزور بولسونارو إسرائيل من 31 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل، بعد جولته على الولايات المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع، ويُبرز خيار الزيارات الرسمية التي يجريها قربه من الحكومات المحافظة والقومية.

وكان الزعيم البرازيلي اليميني أعلن خلال الحملة الرئاسية أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع خشية من رد فعل انتقامي من جانب البلدان العربية المستوردة للّحوم البرازيلية.