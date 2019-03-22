كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تدرس نقل سفارتها إلى القدس المحتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويزور بولسونارو إسرائيل من 31 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل، بعد جولته على الولايات المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع، ويُبرز خيار الزيارات الرسمية التي يجريها قربه من الحكومات المحافظة والقومية.
وكان الزعيم البرازيلي اليميني أعلن خلال الحملة الرئاسية أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع خشية من رد فعل انتقامي من جانب البلدان العربية المستوردة للّحوم البرازيلية.
وبرنامج زيارة بولسونارو لإسرائيل غير معلن، وقال وزير الخارجية البرازيلي إنه "ليس مقرراً في الوقت الحالي أن يزور الرئيس البرازيلي الأراضي الفلسطينية".