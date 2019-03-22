ألمانيا تمدد بقاء قواتها في أفغانستان

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قرر البرلمان الألماني "بوندستاغ" تمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان لعام آخر.

وصوت أغلبية الأعضاء اليوم الخميس في برلين لصالح مد المهمة عملياً حتى الـ 31 مارس عام 2020، وبهذا يمكن للجيش الألماني أن يزود مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان التي يطلق عليها "الدعم الحازم" بما يصل إلى 1300 جندي ألماني.