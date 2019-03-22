قررت الخطوط الجوية الكويتية منع تسع جنسيات من ركوب طائراتها، أو هبوطها في مطار الكويت “ترانزيت”، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة المؤسسة يوسف الجاسم.
ووفقا لصحيفة “القبس” الكويتية، نقلت الصحيفة عن الجاسم أن المنع جاء من السلطات الأمنية، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لهم، إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
وجاءت تصريحات السالم خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مرور ذكرى 65 عاما على تسيير أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية.
والجنسيات التسع وفقا لمصادر أمنية، هي اللبنانية والسورية والعراقية والإيرانية والأفغانية والباكستانية واليمنية والبنغالية والكورية الشمالية.
وشددت المصادر على أن الجنسية الإسرائيلية، ممنوعة منعا باتا من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تمنع 9 جنسيات من ركوب طائراتها من بينها 4 دول عربية وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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