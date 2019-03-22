الدار البيضاء ضمن أغلى مدن العالم في تكلفة المعيشة.. وإسطنبول أقلها

تتجه مدينة الدار البيضاء تدريجيا إلى أن تصبح الأغلى بين مدن العالم، وفق ما جاء في مؤشر تكلفة المعيشة في العالم لسنة 2019، والذي تصدره وحدة الدراسات الاقتصادية التابعة لمجموعة The Economist البريطانية.
وقد حققت الدار البيضاء تقدما مهما في مؤشر المدن الأغلى في العالم خلال الـ12 شهرا الماضية، لتحل في الرتبة 92 عالميا. ووضع التقرير العاصمة الاقتصادية للمملكة ضمن خانة المدن التي ارتفع بها مؤشر غلاء المعيشة، إلى جانب عشر مدن أخرى، ضمنها مدينة مسقط العمانية، وأبوظبي الإماراتية، ونيروبي الكينية، وسان فرانسيسكو الأمريكية، والعاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى كوالالمبور الماليزية، وعاصمة بلغاريا مدينة صوفيا.
أما المدن التي حققت انخفاضا في غلاء المعيشة، فيورد المؤشر المدينة التركية اسطنبول، إلى جانب بوينس آيريس الأرجنتينية، وساو باولو وريو دي جانيرو البرازيليتين، وستوكهولم السويدية، إلى جانب العاصمة الروسية موسكو، وبرث الأسترالية، وعاصمة نيوزيلندا ويلينغتون.
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