10 سنوات على خطاب أوباما للإيرانيين حصاد الإرهاب والدمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في العشرين من مارس عام 2009، فاجأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المجتمع الدولي، بخطاب موجه على قادة نظام ولاية الفقيه، أكد فيه أن إدارته تسعى لبناء علاقة بناءه مع إيران.
المتتبع لحصاد السنوات العشر الماضية، يرى هناك علاقة طردية بين سياسات التطبيع الأمريكي مع إيران، وتصاعد الإرهاب والاضطرابات التي دعمتها إدارة أوباما في الدول العربية.
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