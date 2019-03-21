مزاعم قطر حول اكتشاف 4 كواكب جديدة يفجر سخرية في مواقع التواصل

فجر إعلان قطر عن اكتشاف فريق بحثي فلكي تابع لها، لأربعة كواكب نجمية جديدة في المجموعة الشمسية، سخريةً واسعةً في العالم العربي من مزاعم البلد الخليجي الصغير، وتشكيكًا بحقيقة الاكتشاف.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن فريقًا بحثيًّا قطريًّا تمكن من اكتشاف الكواكب الأربعة، وأطلق عليها أسماء (قطر 7- ب، قطر 8- ب، قطر 9- ب، قطر 10- ب)، لترتفع حصيلة الكواكب النجمية التي اكتشفتها دولة قطر إلى 10 كواكب في أقل من 10 سنوات، منذ انطلاق برنامج قطر لاكتشاف الكواكب النجمية العام 2010.

وتقاطرت التعليقات الساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، على كل وسائل الإعلام التي نشرت الخبر، بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية، وبمشاركة مدونين عرب من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وقالت الصحفية البريطانية، لبنانية الأصل، لينا الحازمي، في تعليقها على مزاعم الفريق الفلكي القطري "صباح الخير أضحك مع الكوميديا القطرية ههههههه. #قطر_تكتشف_4_كواكب. الكذبة أصبحت أكبر من دولة قطر".

وفيما يتعلق بإعلان قطر عن اكتشافها كواكب نجمية في المجرة فأنه ليس بجديد، فقد نشرت قناة الجزيرة تقريرًا العام 2016 تحدثت فيه عن اكتشاف الدوحة لثلاثة كواكب نجمية أيضًا، كما أن معهد قطر للبيئة والطاقة أعلن اكتشاف نجمين العام 2010 وجميعها سميت باسم قطر ب من رقم واحد وحتى 10.

ولا يستبعد آخرون بأن يكون الاكتشاف حقيقيًا على أيدي باحثين دوليين، بينما قامت الحكومة القطرية بشراء هذا الاكتشاف والبحث ونسبه إلى معاهدها وإبداعات باحثيها.

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وكتب أحدهم بأنه وبفضل الله تم تجنيس الكواكب بنجاح والمفاوضات جارية على قدم وساق مع الشمس والقمر.

واعتبر مغرد خليجي يدعى "شواش السبيعي"، الاكتشاف الفلكي القطري الجديد بأنه جزء من أفلام الكارتون، وقال "فريق بحثي قطري يعلن عن اكتشاف 4 كواكب نجمية جديدة. والمشكلة عطوها الجنسية يكفي الأتراك جنستوهم رحتوا تجنسون الكواكب بس سمعت إنها طلعت دعاية سبيستون".

وشبهت مغردة عربية تدعى دانية فهد، الاكتشاف القطري بجزء من أفلام الكارتون أيضًا، ونشرت مقطع فيديو لإحدى قنوات برامج الأطفال، خلال عرضها لإعلان ترويجي لبرامجها مستعينة بالكواكب المنتشرة في الكون.

‏ودونت تعليقات السعوديين الساخرة من الاكتشاف الفلكي القطري بقوة، ما اكسب الوسم "#قطر_تكتشف_4_كواكب" في موقع "تويتر"، شهرة كبيرة من خلال التفاعل اللافت معه، لكن في سياق ساخر أيضًا.

وقال مدون سعودي معروف باسم "مبارك" ونشط في موقع "تويتر" معلقًا على اكتشاف قطر الجديد "أتمنى التأكد يمكن إنهم شايفين أنوار سلوى يمال فرقا العين. هذي من اثر العزلة التي تعيشها قطر. عقب الشبك ما عاد يدرون هم في أي كوكب عايشين".