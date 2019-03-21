رئيس إسرائيل: لا يمكن للحريري أن يقول لأحد إن لبنان منفصل عن حزب الله

أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه "لا يمكن لرئيس الحكومة سعد الحريري أن يقول لأحد إن لبنان منفصل عن حزب الله"، مشيرا إلى "نفوذ حزب الله في لبنان".
وخلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القدس، لفت ريفلين إلى أنه "إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل لبنان المسؤولية".
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