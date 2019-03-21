لجنة الإنقاذ الدولية: ارتفاع عدد الوفيات في مخيم الهول شرق سوريا

أشارت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية للعراق وشمال شرق سوريا ويندي تويبر، إلى أن 12 شخصًا توفوا بعد وصولهم إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا، قادمين من جيب الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش في البلاد.

وأكّدت تويبر أن "النساء والأطفال الذين كانوا هاربين من الباغوز في أسوأ حالة شهدناها منذ بدء الأزمة. كثيرون كانوا محاصرين وسط القتال ولحقت حروق بعشرات أو أصيبوا بجروح بالغة جراء الشظايا"، موضحة أن "هناك 138 حالة وفاة على الأقل حدثت أثناء التوجه إلى الهول، أو بعد الوصول إلى المخيم مباشرة، منذ أوائل كانون الأول، والغالبية الساحقة من الوفيات كانوا من الرضع وحديثي الولادة".