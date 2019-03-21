موقع بريطاني: ولي عهد أبو ظبي اقترح على واشنطن إعداد برنامج اغتيالات سري يستهدف قادة طالبان

أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطانية بأن "ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اقترح على واشنطن إعداد برنامج اغتيالات سري يستهدف قادة "طالبان"، موضحةً أنه "اقترح على وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قتل قادة "طالبان" عبر مرتزقة لإضعاف موقف الحركة التفاوضي".

ولفت إلى أن "ولي عهد أبو ظبي اقترح على بومبيو عملية شبيهة بعمليات"بلاك ووتر" لاغتيال أبرز قادة "طالبان".