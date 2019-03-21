أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطانية بأن "ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اقترح على واشنطن إعداد برنامج اغتيالات سري يستهدف قادة "طالبان"، موضحةً أنه "اقترح على وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قتل قادة "طالبان" عبر مرتزقة لإضعاف موقف الحركة التفاوضي".
ولفت إلى أن "ولي عهد أبو ظبي اقترح على بومبيو عملية شبيهة بعمليات"بلاك ووتر" لاغتيال أبرز قادة "طالبان".
كانت هذه تفاصيل خبر موقع بريطاني: ولي عهد أبو ظبي اقترح على واشنطن إعداد برنامج اغتيالات سري يستهدف قادة طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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