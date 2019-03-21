غراهام: قرار ترامب الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل مذهل وحكيم استراتيجيا

شدّد السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام على أنّ "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل، هو قرار حكيم استراتيجيًّا ومذهل".

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