إحالة مقربين من ماكرون إلى القضاء بتهمة "شهادة الزور"

ذكر موقع قناة "فرانس 24" ان "مجلس الشيوخ الفرنسي قرر إحالة مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى النيابة العامة، بتهمة "شهادة الزور"، فيما يتعلق بـ"قضية بينالا"، موضحا ان "المجلس قرر إحالة مدير مكتب ماكرون، باتريك سترزودا، ومساعده ألكسندر بينالا، وشريكه فانسان كراس، إلى القضاء بتهمة الاشتباه بالشهادة الزور أمام لجنة التحقيق بالمجلس".

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