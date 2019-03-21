الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في بادية النجف

ذكر إعلام الحشد الشعبي أن "عمليات الفرات الأوسط للحشد اللواء الثاني ومكاتب المفتش والاستخبارات ومكتب الحركات، وبإسناد من أفواج القوات الخاصة، شرع بعملية مشتركة في عمق بادية النجف وصولاً الى الحدود العراقية – السعودية”، موضحًا أن "الهدف من العملية هو البحث والتفتيش واسع النطاق وبسط الأمن في محور بادية النجف الأشرف وطمأنة الجميع بأن الوضع مسيطر عليه كلياً، لافتًا إلى أن العملية الأمنية حققت جميع أهدافها المرسومة”.

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