نتانياهو: شكرا لترامب فهو يعترف بجرأة بسيادة إسرائيل على الجولان

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "في الوقت الذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. شكرا أيها الرئيس ترامب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان".