ماي: الاتحاد الأوروبي سيمنحنا مدة إضافية لإقرار "بريكست"

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيمنح بلادها مدة إضافية طلبتها لإقرار البرلمان اتفاق الخروج "بريكست"، موضحةً أن "بريطانيا ستواصل العمل مع الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالمصالح المشتركة حتى بعد مغادرتها".
وأشارت إلى ان "الشيء الأهم هو تنفيذ البرلمان البريطاني لعملية الخروج التي طالب بها الشعب الإنجليزي في الاستفتاء، وآمل تحقيق ذلك من خلال إقرار اتفاق "بريكست"، لافتةً إلى "أنها تواصل العمل من أجل إقرار البرلمان للاتفاق من أجل تحقيق خروج منظم من الاتحاد".
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