ترامب: حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "بعد 52 عاماً، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر ذو أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لإسرائيل واستقرار المنطقة".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد طالب، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، دول العالم للإعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
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