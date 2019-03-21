"رويترز": إيران تستخدم اسم دولة عربية للالتفاف على العقوبات الأميركية

ذكرت وكالة "رويترز" للانباء بأن "إيران تمكنت من الالتفاف على العقوبات الأميركية وتصدير شحنات من زيت الوقود إلى آسيا في الأشهر الماضية من خلال تقديم مستندات تظهر أن منشأ هذه المادة عراقي"، مشيرةً إلى أنه "بعد إجراء تحليل لبيانات تتبع السفن ومعلومات من الموانئ، لقد تم تحميل الشحنات في الناقلات بموجب مستندات تظهر أن زيت الوقود عراقي. لكن تلك المستندات كانت مزورة".

وأكدت أن "المستندات مزورة، لكنها لا تعرف من الفاعل، أو متى كان ذلك ولتمويه عمليات تحميل ناقلات السفن في إيران، أفادت الوكالة، بأن السفن كانت تطفئ نظام التعريف الآلي لإخفاء موقعها".