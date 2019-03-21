ذكرت وكالة "رويترز" للانباء بأن "إيران تمكنت من الالتفاف على العقوبات الأميركية وتصدير شحنات من زيت الوقود إلى آسيا في الأشهر الماضية من خلال تقديم مستندات تظهر أن منشأ هذه المادة عراقي"، مشيرةً إلى أنه "بعد إجراء تحليل لبيانات تتبع السفن ومعلومات من الموانئ، لقد تم تحميل الشحنات في الناقلات بموجب مستندات تظهر أن زيت الوقود عراقي. لكن تلك المستندات كانت مزورة".
وأكدت أن "المستندات مزورة، لكنها لا تعرف من الفاعل، أو متى كان ذلك ولتمويه عمليات تحميل ناقلات السفن في إيران، أفادت الوكالة، بأن السفن كانت تطفئ نظام التعريف الآلي لإخفاء موقعها".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": إيران تستخدم اسم دولة عربية للالتفاف على العقوبات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.