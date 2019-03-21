أكّد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد أنه يأمل أن تجد واشنطن وسيلة لحل الخلاف مع تركيا بشأن قرارها شراء منظومة إس- 400 الروسية للدفاع الصاروخي. وأوضح دانفورد أن "كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لحكومتنا تجد صعوبة في القبول بفكرة وجود منظومة إس- 400 بجانب مقاتلاتنا الأكثر تطورًا وهي إف-35"، "متمنيًا "أن نجد مخرجًا من هذا الموقف، لكنها مسألة شائكة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الأميركي: الخلاف مع تركيا حول منظومة إس-400 مسألة شائكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.