نتانياهو: ممتنون للدعم الأميركي غير المسبوق لإسرائيل

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو "اننا ممتنون للدعم الأميركي غير المسبوق لإسرائيل"، مشيراً إلى "أنني أشكر الرئيس الاميركي دونالد ترامب على دعوته لضم الجولان المحتل لإسرائيل".

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