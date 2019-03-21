فحص وعلاج ٢٤٧ حالة مرضية بقوافل طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد اختتمت أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، بفحص وتوقيع الكشف الطبي على ٢٤٧ حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم وكافة المستلزمات الطبية بالمجان. وضمت القافلة عدة تخصصات طبية منها (الأطفال والجراحة والأسنان والباطنة والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء).

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