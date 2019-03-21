شاب يهشم رأس والده العجوز في صحراء الواحات: "جاب لنا العار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

72 ساعة من أعمال والتحري قادت ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض العثور على جثة عجوز مهشم الرأس بصحراء الواحات البحرية، وتبين أن الجاني نجله بدافع الانتقام منه بسبب أفعاله غير السوية.

تلقى مأمور قسم شرطة الواحات البحرية إخطارا من شرطة النجدة بالعثقور على جثة شخص ملقاة بالصحراء وبها آثار اعتداء بآلة حادة.

المعاينة الأولية كشفت أن المجني عليه خمسيني يرتدي ملابسه كاملة، وبحوزته حافظة نقوده وكافة متعلقاته الشخصية، مما يشير إلى الجريمة ليست بدافع السرقة.

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فريق بحث ترأسه العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر عمد إلى فحص علاقات الضحية خاصة عائلته، وأثارت ردود نجله العشريني شك رجال المباحث لاسيما تلعثمه في بعض الكلمات وحالة التوتر التى كان عليها، ليكف رجال التحقيق من التحريات حوله.

تحريات الرائد هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية، توصلت إلى أن الابن وراء ارتكاب الواقعة بسبب معايرة أهالي القرية له على أفعال والده المشينة إذ أنه يمارس الشذوذ الجنسي، وأمكن ضبطه عقب تقنين الإجراءات.

وأقر المتهم بجريمته وأنه استدرجه إلى منطقة جبلية بحجة البحث عن الآثار كونه مهوسا بها، وسدد له ضربة قاتلة بالرأس بواسطة آلة حادة أردته قتيلا، وتخلص من جثته بمكان العثور عليها معللا السبب: "جاب لنا العار".

وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.