"مصر مستقبل الضيافة".. مؤتمر لوزارة السياحة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

نظمت وزارة السياحة، اليوم الخميس، مؤتمراً بعنوان "مصر.. مستقبل الضيافة" فى مدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وشركة "دايفيرسي" العالمية الرائدة في مجال صحة وسلامة الغذاء والنظافة الصحية، بحضور الدكتورة سها بهجت، مستشار وزيرة السياحة لشئون التدريب، وجيفارا الجافى، رئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، بالإضافة إلي حضور 150 من مديري الفنادق والإدارات الحيوية بشرم الشيخ.

ويهدف المؤتمر إلي التوعية بأهمية تطوير جودة الخدمات الفندقية المقدمة للسائحين والتي يجب أن تكون على أسس نظافة صحية سليمة وبمواصفات عالمية، وسيجرى تدريب الكوادر الإدارية في الفنادق وأقسام الأغذية والمشروبات على أحدث وسائل الضيافة وصحة وسلامة الغذاء.

وتناول المؤتمر عدة موضوعات هامة عرضها خبراء عالميين من شركة دايفيرسي في مجال الفنادق، ويأتي على رأس هذه الموضوعات سلامة وصحة الغذاء وأحدث اتجاهات الضيافة ومعايير رضاء النزلاء والنظافة الصحية بحلول فعالة.

كما تناول مناقشة الاتجاهات العالمية للضيافة وتطورها في السنوات المقبلة وأهمية الاستدامة وتطبيقها العملي في المنشأة، وموضوع سلامة الغذاء وكيفية تطبيق المعايير الصحيحة للسلامة والجودة بالمنشآت السياحية.

وقالت الدكتورة سها بهجت، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن هذا المؤتمر يُعد واحداً من سلسة مؤتمرات المزمع انعقادها في عدة محافظات سياحية بالتعاون مع شركة دايفيرسي، موضحة أن أولى هذه المؤتمرات بدأت اليوم من مدينة شرم الشيخ، وسيليها مدينة الغردقة يوم 24 مارس الجاري، ثم بعد ذلك سيتم تنظيمها في عدة محافظات سياحية أخرى.

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وأكدت على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة لتحديث منظومة تصنيف الفنادق المصرية لتكون في مقدمة الوجهات المضيفة في العالم بما يساهم في رفع تنافسية قطاع السياحة المصرى، مشيرة إلى أن ذلك يتماشي مع مفهوم الحملة الترويجية الجديدة للوزارة والتي تسلط الضوء على الجانب الإنساني للشعب المصري المضياف بطبعه وعلى حضارته وثقافته.

وأضافت، أن وزارة السياحة ترحب بالشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص إيمانًا منها بضرورة تكاتف جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير قطاع السياحة المصرية، مؤكدة أن الشراكة مع مؤسسة دايفرسي تعد إحدى هذه الشراكات الناجحة والبناءة.

وأوضحت، أن تدريب العنصر البشري يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة، مشيرة إلى أن رفع كفاءة العنصر البشرى يعتبر أحد المحاور الهامة ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي.

ومن جانبه، أشاد رئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية خاصة في مجال رفع كفاءة العنصر البشري، مؤكداً أن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لانطلاق البرنامج التدريبي لصحة وسلامة الغذاء.

وأضاف، أن تنفيذ هذه الدورة يأتي في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها وزارة السياحة لتدريب العاملين بقطاع السياحة المصري للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين.

وأكد أحمد النجار، مدير عام شركة دايفيرسي بمصر والسعودية، أن الشركة تعد شريكاً لوزارة السياحة في حملات التوعية الصحية التي تقوم بها الوزارة من خلال ندوات لإبراز أهمية النظافة وسلامة الغذاء وتأثيرها على تجربة السائحين في الفنادق المصرية.