نفى القنصل العام الفرنسي في الجزائر ما وصفها بالمعلومات والإشاعات المثارة مؤخرا بشأن منح التأشيرةللجزائريين. Advertisements وجاء في بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر نقلته اليوم الخميس 21 مارس 2019 صحيفة " الشروق" الجزائرية "ردا على معلومات خاطئة وغريبة، ينفي القنصل العام لفرنسا بالجزائر بشكل قاطع التصريحات التي نسبت إليه ويؤكد أن القنصليات العامة في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة لم تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين".

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كانت هذه تفاصيل خبر القنصل الفرنسي بالجزائر يوضح حقيقة قرار تجميد إصدار التأشيرات للجزائريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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