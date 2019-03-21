تقرير: مقتل وإصابة 15 عاملا جراء انفجار بمصنع للبتروكيماويات شرق القاهرة

وكالات- أفاد التليفزيون الرسمي المصري بأن 15 عاملا سقطوا بين قتيل ومصاب من جراء انفجار وقع بمصنع للبتروكيماويات شرق القاهرة اليوم الخميس21 مارس 2019 . وأضاف أن "الانفجار وقع بأحد خزانات مصنع للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة (التابعة لمحافظة السويس) أثناء اختبار التشغيل بالخزان". Advertisements وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج. ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.

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