الداخلية العراقية تعلن ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في مياه نهر دجلة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في مياه نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 71 قتيلا، فيما أمر رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق فوري في الحادث.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان، إن "عدد ضحايا العبارة هو 71 شخصا بين نسوة وأطفالورجال"، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل سيكون واضحا من خلال التحقيقات الأولية.
كما أضاف معن أن "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا".
وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي
وأضاف أن "عبد المهدي وجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية"، لافتا إلى أنه "أمر بفتح تحقيق فوري، ورفع تقرير بذلك إلى سيادته خلال 24 ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين لتأخذ العدالة مجراها".
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