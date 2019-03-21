الخارجية تطالب المواطنين الالتزام بقواعد الإقامة والحصول على تأشيرة الدخول للدول الأخرى

طالبت وزارة الخارجية المواطنين المصريين الراغبين في السفر أو المتواجدين في الخارج ضرورة الإطلاع على كافة القواعد المتعلقة بالسفر أو الإقامة في

الدول الأخرى.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بقوانين وقواعد الحصول على تأشيرات الدخول الخاصة بالدول الأخرى، وعدم

مخالفة غرض الزيارة بالعمل بطريقة غير شرعية، الأمر الذي يعرض مخالف هذه القوانين والقواعد للوقوع تحت طائلة القانون.

يأتي هذا فى إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج.