السفير المصري في باريس يفتتح "بازار خير" الذي تنظمه السفارة

افتتح إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والحالية المصرية بباريس ً بازار خير"، الذى تنظمه أمنية بدوي حرم السفير المصري في باريس، وذلك خلال الفترة من 20 - 22 مارس ٢٠١٩.
مستشفى الدمرداش لعلاج الأطفال من أجل المساهمة في توفير الدعم المالي لهذا الصرح الطبي العريق، الذي يقوم بدور فريد في علاج الأطفال في مصر.
ويهدف البازار الخيري إلى حشد تبرعات لصالح
ويعرض البازار مصنوعات يدوية مصرية متنوعة، وأقمشة مطرزة ومنسوجات قطنية محلية، ستخصص عوائد
ويتضمن "بازار خير" تقديم عروض لعدد من الفرق الفنية من ضمنها فرقة "بالمصري" للفنون الشعبية، كما يتيح البازار للمشاركين فرصة تذوق أبرز الأطباق والمأكولات التي يشتهر بها المطبخ المصري.
جدير بالذكر، أن مستشفى الدمرداش تأسست عام 1945 كأول مستشفى خيري في مصر، وتستقبل نحو مليون مريض سنوياً من بينهم حوالي 120 ألف طفل.
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