الرئيس التشيكي يهاجم أردوغان وتركيا ترد

استنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة تصريحات الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، التي وصف فيها تركيا بحليف لـ"داعش"، معتبرا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتبع سياسة أسلمة بلاده.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان، إن "تصريحات زيمان بحق تركيا والرئيس أردوغان لا يمكن قبولها، وهي

حافلة بالافتراءات والأكاذيب".

وأضاف أقصوي: "على الرئيس التشيكي أن يتحلى بروح المسؤولية، فلا يمكن لرئيس دولة أن تصدر عنه مثل هذه الافتراءات، وهو يدرك جيدا أن ما يقوله لا يمت إلى الحقيقة بصلة".

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وأكد الناطق باسم الخارجية التركية أن

بلاده "تواصل بحزم مكافحتها التنظيمات الإرهابية، وتساهم إيجابا في الحفاظ على أمن القارة الأوروبية".

وأشار إلى أن تركيا بلد يحتذى به في المجال الإنساني، لاحتضانها أعدادا كبيرة من اللاجئين وتقديم كافة أنواع الخدمات لهم.

وتابع قائلا: "تركيا حيدت 4 آلاف من عناصر داعش الإرهابي خلال عملية درع الفرات والعمليات المشتركة مع التحالف الدولي، وتركيا هي الدولة التي ألحقت أكبر الأضرار بالتنظيم المذكور".