اعتقال الرئيس البرازيلي السابق لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام برازيلية بأن الرئيس السابق للبلاد ميشال تامر اعتقلفي ريو دي جانيرو ضمن
إطار التحقيقات في قضية فساد، بعد شهرين فقط من تولي خليفته جايير بولسونارو مقاليد الحكم.
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