اعتقال الرئيس البرازيلي السابق لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام برازيلية بأن الرئيس السابق للبلاد ميشال تامر اعتقل في ريو دي جانيرو ضمن في ريو دي جانيرو ضمنإطار التحقيقات في قضية فساد، بعد شهرين فقط من تولي خليفته جايير بولسونارو مقاليد الحكم. وسنوافيكم بالتفاصيل..

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