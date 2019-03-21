فتى أسترالي آخر يهدد المصلين بالقتل

أعلنت شرطة أستراليا أن مراهقا هدد مصلين في مسجد، وذلك بعد أيام من هجوم مدينة كرايست تشيرتش الإرهابي بنيوزيلندا، الذي قام به مواطن أوسترالي وأودى بحياة 50 شخصا من المصلين.

وذكرت الشرطة، اليوم الخميس، أن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما اتهم بإصدار تهديدات بقتل مصلين في مسجد بمدينة جيلونغ جنوب غربي ملبورن.

وكتب المراهق في حسابه على مواقع التواصل

الاجتماعي: "نعم سأفعل نفس الأمر، وأزور المسجد وأقتل أكبر عدد ممكن من الغزاة، وسأطلق النار على نفسي أمام الشرطة".

وتم توجيه الاتهام ضد هذا المراهق بعد أن تردد أنه وجه تهديدات، يوم الأحد الماضي، لمسجد محلي في مرتفعات مانيوفولد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة"ذي أوستراليان" المحلية.

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ووجهت الشرطة خمس اتهامات للمراهق، بما في ذلك التهديد بالقتل، واستخدام شبكة تواصل اجتماعي بنية ارتكاب جريمة خطيرة، واستخدام خدمة النقل من أجل أطلاق التهديدات.

ولفتت الشرطة إلى أنه تم إخلاء سبيل المراهق بكفالة، على أن يقدم للمحاكمة أمام محكمة للقاصرين في وقت لاحق.

وكان مسلح أسترالي بث لقطات حية على الإنترنت لهجوم مسلح شنه على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، ونشر أيضا رسالة ندد فيها بالمهاجرين ووصفهم بالغزاة. وقتل في الهجوم 50 شخصا وجرح 50 آخرون.