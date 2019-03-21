ترامب: حان وقت اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وأكد ترامب، في تغريدة على تويتر، "بعد 52 عاماً، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان".

ووصف ترامب منطقة الجولان بأن "لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية خلال حرب 1967 وضمتها عام 1981 في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وتوجد قوات أممية لحفظ السلام في الهضبة.

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