السودان يستدعي سفير مصر بسبب التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إنها استدعت السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وأضافت الوزارة أن الاستدعاء يأتي على خلفية "فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر" تقول الخرطوم إنها "خاضعة للسيادة السودانية".

وقالت الوزارة إن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله عبر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان "مطالباً بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب".

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين.