محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الصيني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي الفريق أول وي فنغخة مستشار الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين. وبحث سموه مع معالي الوزير تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

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