توقيف رئيس البرازيل السابق ميشال تامر في فضيحة فساد

أوقف الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر، اليوم الخميس، ضمن تحقيق يهدف إلى مكافحة الفساد في ساو باولو، وفقاً لما أعلنته النيابة العامة في ريو دو جانيرو.

وقال متحدث باسم النيابة "أوقف في ساو باولو"، مؤكداً معلومات كانت نشرتها وسائل إعلام برازيلية.

ويتعرض ميشال تامر لعدد من التحقيقات حول الفساد، ومن المقرر أن ينقل سريعاً إلى ريو دو جانيرو، كما ذكرت شبكة "غلوبو نيوز" التلفزيونية.

وأوقف تامر بناءاً على أمر من قاض اتحادي، ومثله وزير المناجم والطاقة السابق موريرا فرانكو.

وكان تامر وصل إلى الحكم في أغسطس 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة، علماً بأنه كان نائباً للرئيسة ينتمي إلى يمين الوسط.

والتحقيق، الذي أوقف تامر بموجبه، كان بدأ قبل خمس سنوات متناولاً أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل، تتعلق بمجموعة "بتروبراس" النفطية العامة.

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