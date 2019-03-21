ماي تحث البرلمان على تنفيذ إرادة الشعب بالخروج من الاتحاد الأوروبي

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، البرلمان بتنفيذ إرادة الشعب البريطاني والخروج من الاتحاد الأوروبي "بطريقة منظمة".

ورفضت ماي الإجابة على ما إذا كانت تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" خلال ثمانية أيام. وقالت ماي، في تعليقات قبل اجتماعها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، "ما يهم هو أن ينفذ البرلمان نتيجة الاستفتاء، وننفذ رغبة الخروج للشعب البريطاني".

ولم تقل ماي ما الذي سوف يحدث في حال رفض البرلمان اتفاق الخروج، الذي توصلت إليه للمرة الثالثة.

وقالت ماي "لقد مر نحو ثلاثة أعوام على إجراء الاستفتاء"، موضحة "حان الوقت لكي يقرر البرلمان. تمديد فترة المفاوضات لفترة قصيرة يعطينا هذه الفرصة للخروج من الاتحاد الأوروبي".