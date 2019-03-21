6 قتلى بانفجارات في كابول خلال الاحتفال بالنوروز

قتل ستة أشخاص على الأقل، اليوم الخميس، في انفجارات وقعت بحي شعبي في العاصمة الأفغانية كابول كانت تجري فيه احتفلات بيوم النوروز، السنة الجديدة بالنسبة لبعض السكان هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار إن "ثلاثة وعشرين شخصاً أصيبوا بجروح وستة سقطوا قتلى في الانفجارات".

وأكدت وزارة الداخلية هذه الحصيلة.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث، كما ذكر المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإرهابية (سايت).

ونفت حركة طالبان في رسالة أي تورط في هذا الأمر.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة ألغام، يتم التحكم بها من بعد، انفجرت. فقد كان الأول موضوعاً في مراحيض أحد المساجد، والثاني خلف مستشفى، والثالث في عداد كهربائي.

وكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني في تغريدة على "تويتر"، "فيما نحتفل بهذا اليوم العظيم من أجل أن نتحد، كان مواطنونا شهوداً على يوم مدمر جديد قي كابول". وأضاف "خسرنا مواطنين مسالمين أمام عدو جبان لا يعرف أي حدود".

وقد وقعت الانفجارات قرب جامعة كابول ومسجد "كرتي ساخي" حيث يحتشد عدد كبير من الأفغان كل سنة للاحتفال بالنوروز.