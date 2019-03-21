قرر مكتب مجلس الشيوخ الفرنسي رفع أدلة بشأن مساعد سابق للرئيس إيمانويل ماكرون إلى النيابة العامة.

ويعد القرار أحدث تطور في الفضيحة المستمرة منذ فترة بشأن المساعد الأمني السابق للرئيس ماكرون، أليكساندر بينالا المتهم بارتكاب أعمال عنف أثناء احتجاجات عيد العمال في العام الماضي.

وقرر مجلس الشيوخ أنه يجب إحالة الشكوك حول الشهادة الزائفة لبينالا نفسه أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ، فاليري ليتارد، عدم وجود أدلة كافية للاشتباه في قيام مسؤولين اثنين آخرين في الإليزيه، من بينهم الأمين العام للإليزيه أليكس كولر، بالإدلاء بالشهادة الزائفة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مجلس الشيوخ.

ولكن مجلس الشيوخ قرر أنه مازال يتعين إرسال الأدلة إلى النيابة العامة، إلى جانب "قائمة من التضاربات والتناقضات" التي أعدتها لجنة الاستجواب في هذه القضية.

وكانت قد تمت إقالة بينالا في يوليو الماضي، بعد أن وصفته صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنه رجل شوهد وهو يرتدي خوذة الشرطة ويهاجم - على ما يبدو - شابين أثناء مظاهرة عيد العمال في باريس.

يشار إلى أن بينالا يخضع حالياً للتحقيق الرسمي بشأن الواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الفرنسي يقدم أدلة حول مساعد سابق للرئيس ماكرون إلى العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.