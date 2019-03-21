كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد.

وأضاف في تصريحات لـ"قناة العربية"، أن الحوثيين لا يعملون إلا بإيعاز من خامنئي وسليماني، مشيرًا إلى أن على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا.

وتابع: "نأسف على تساهل إداراتنا السابقة في كبح جماح حزب الله”، وأكد: “لم نفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن".