كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو..تحذير أوروبي من قطر وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع ازدياد النشاط السلبي لقطر وتركيا، عقد البرلمان الأوروبي ندوة بعنوان "الإسلام السياسي بين الإصلاح والراديكالية" لبحث خطر تنامي التنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

وذكرت قناة "مداد نيوز" السعودية، أن المشاركين أشاروا لدور التنظيمات الإرهابية في خلق الصراعات بين الدول.

وقالت رامونا مينسكو، سياسية رومانية وعضو البرلمان الأوروبي: "لقد شاهدنا تأثير تلك الجماعات وصنعها الخلافات بين دول المنطقة وأعود لمثالي السابق عن تنظيم الإخوان الذي لأجله أشعلت تركيا وقطر الخلافات مع الإمارات والسعودية ومصر".

وحذرت "رامونا"، من سعي تركيا للسيطرة على أوروبا عبر دعم المهاجرين واستخدام المساجد لأغراض سياسية.

وأضاف يورغن كلوت، سياسي ألماني وعضو سابق بالبرلمان الأوروبي: "لدينا كثير من المهاجرين يأتون من تركيا وتركيا تدعمهم وهذه مشكلة لأن الدولة التركية تحاول فرض سيطرتها علينا عبر الأتراك".