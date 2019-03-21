كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي: فاجعة العبارة لن تمر دون محاسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، لن يمر دون حساب عسير.

وقال برهم صالح، في بيان: "بنفوس يعتصرها الألم نعزي العراقيين بضحايا الفاجعة التي تعرض لها أهلنا في حادثة عبّارة الموصل".

وأضاف صالح: "إننا على تواصل مع الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الاقليم لاستنفار الجهود لمعالجة الجرحى والبحث عن المفقودين".

وأكد رئيس الجمهورية، أن "الفاجعة لن تمر دون محاسبة عسيرة للمقصرين".

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وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد وجه في وقت سابق من اليوم الخميس، باستنفار كل جهود الدولة في عمليات الانقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين، وفتح تحقيق فوري لكشف المتسببين.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العبارة التي غرقت في نهر دجلة، الجزيرة السياحية في الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان، إن "عدد ضحايا العبارة هو 71 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال".

وأضاف أن "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، مشيرا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".

وكشفت إدارة جزيرة الموصل السياحية، اليوم الخميس، أن سبب غرق العبارة "هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسئولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".