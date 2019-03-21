كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة - مصر تقود إفريقيا نحو مزيد من التكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية أخيم شتاينر يوم الخميس حرصه على تعزيز التعاون مع مصر لتحقيق التنمية في القارة الأفريقية خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأشاد شتاينر ، على هامش مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة معني بالتعاون بين بلدان الجنوب في بوينس آيرس ، بالإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها مصر وبرنامج الحماية الاجتماعية.

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وقال إن البرنامج يدعم مصر لتحسين اقتصادها القومي.

كما أعرب وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر عن أمله في أن تتم الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وقالت إن مصر حريصة على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية.