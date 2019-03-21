كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي يعلن زيارته للبحرين الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر آران في تغريدته أن كوهين سيزور البحرين يومي 14- 15 من الشهر المقبل، بعد تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "الستارت آب" العالمي، بمشاركة مسؤولين كبار من العالم والعالم العربي، وسيطرح خلال المؤتمر الدولي التقنيات الإسرائيلية الأخيرة.
وتأتي هذه الزيارة بعد نفي المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما تداولته وسائل إعلام حول زيارة مرتقبة من نتنياهو إلى المملكة.
وسبق أن أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في التاسع من نوفمبر الماضي، بأن إيلي كوهين، وزير الصناعة والاقتصاد الإسرائيلي، تلقى دعوة من مملكة البحرين، للاشتراك في المؤتمر الاقتصادي الدولي " Startup Nations Ministerial".
وأكدت الصحيفة العبرية أن هذه الدعوة جاءت بعد زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ولقائه بالسلطان قابس بن سعيد، وكذلك بعيد زيارات لوزراء إسرائيليين كثيرين لدول خليجية، منها الإمارات وقطر.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن وزيرة الثقافة والرياضة والعلوم، ميري ريجيف، زارت أبو ظبي، وبعدها وزير الاتصالات، أيوب قرا، كان في دبي، وأخيرا، وزير النقل والاستخبارات، يسرائيل كاتس، زار عمان.