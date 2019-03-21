كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي يعلن زيارته للبحرين الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، إن وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين سيزور البحرين الشهر المقبل.

وذكر آران في تغريدته أن كوهين سيزور البحرين يومي 14- 15 من الشهر المقبل، بعد تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "الستارت آب" العالمي، بمشاركة مسؤولين كبار من العالم والعالم العربي، وسيطرح خلال المؤتمر الدولي التقنيات الإسرائيلية الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد نفي المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما تداولته وسائل إعلام حول زيارة مرتقبة من نتنياهو إلى المملكة.

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