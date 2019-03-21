كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية العراقية تعلن مقتل 71 شخصا بحادث غرق العبارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العبارة التي غرقت في نهر دجلة، الجزيرة السياحية في الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن في بيان، إن "عدد ضحايا العبارة هو 71 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال".

وأضاف أن "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، مشيرا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".