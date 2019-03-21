كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع قتلى عبّارة نهر "دجلة" إلى 70 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسل فضائية الغد في بغداد، محمد فاضل، أن حصيلة القتلى في غرق عبّارة في نهر دجلة قرب مدينة الموصل ارتفع إلى 45 قتيل، بينما أعلنت مصادر أن العدد وصل إلى 70 قتيل، مشيرا إلى أن تلك الحصيلة قابلة خاصة أن فرق الدفاع المدني تحاول حتى الآن انتشال العديد من الغرقى جراء انقلاب العبارة.

وتابع فاضل أن العبارة كانت تنقل على متنها العشرات قرب جزيرة أم الربيعين، وهي جزيرة ألعاب، موضحاً أن صاحب العبّارة قام بحمل أكثر من 100 شخص، وسط معلومات بأن عددهم أكثر من 130 شخص على متن العبارة، لافتا إلى أن تلك العبارات قديمة ولم تستخدم منذ فترة طويلة لأن تلك المناطق كانت مغلقة خلال سيطرة تنظيم داعش على الموصل، مما أدى لانقلابها.

وأوضح فاضل أن أغلب من غرقوا هم من النساء والأطفال ممن لا يستطيعون السباحة، متابعاً أن فرق الدفاع المدني تحاول حتى اللحظة انتشال الجثث وانقاذ الغارقين وأنقذت أكثر من 30 شخص، مشيرا إلى أن المدينة الآن في حالة طوارئ خاصة أن المياه في نهر دجلة في هذا الموسم قوية ومن الصعب السباحة فيها.